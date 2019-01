Møte om INF-avtalen enda med skuffelse

utenriks

Amerikanske og russiske diplomatar har hatt møte i Genève i Sveits.

USAs delegasjon slår i ei fråsegn fast at Russland fortset å bryte avtalen, som inneber eit forbod mot kjernefysiske mellomdistanserakettar.

Russland seier på si side at dei held USA heilt og fullt ansvarleg for at nedrustingsavtalen no ser ut til å kollapse. Viseutanriksminister Sergej Rjabkov, som har leidd den russiske delegasjonen, seier partane ikkje har lykkast i å bli einige om noko som helst.

Nato og USA skuldar Russland for å bryte med INF-avtalen ved å utplassere ein ny type rakettar kalla SSC-8, som ifølgje Nato gir Kreml moglegheita til å utslette europeiske byar på berre nokre minutt.

Avtalen, som forbyr landbaserte mellomdistanserakettar, vart inngått i 1987 mellom USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens leiar Mikhail Gorbatsjov.

USA gav 4. desember Russland 60 dagar til å trekke tilbake dei nye rakettane. Om det ikkje skjer, truar USA med å trekke seg frå avtalen.

Russland nektar for avtalebrot, og hevdar at rakettane har ei rekkevidd som er like under det som blir forbode av INF.

