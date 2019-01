Frøspire veks på månen

utenriks

Spiren gror i eit gitter inne i ein behaldar i den kinesiske sonden, som landa tidlegare denne månaden. Chang'e-4 er den første romsonden som nokon gong har landa kontrollert på den sida av månen som vender vekk frå jorda.

– Dette er første gong menneske har gjort biologiske veksteksperiment på overflata til månen, seier Xie Genxin som har leidd utforminga av forsøket.

Behaldaren er 18 centimeter lang og inneheld luft, vatn og jord. Inne i han har forskarar ved Chongqing-universitetet sådd frø frå ei plante i sennepsfamilien, bomulls- og potetfrø. I tillegg er det fruktflugeegg og gjær på innsida.

Bilde frå romsonden viser no at bomullsspiren har vakse bra i behaldaren, men at ingen av dei andre plantene hittil har byrja å spire, opplyser universitetet.

Romsonden landa natt til torsdag 3. januar norsk tid, eit stort skritt for Kinas ambisjonar om bli ei supermakt innan romteknologi.

(©NPK)