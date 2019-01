Fire endringsforslag til brexitavtalen

utenriks

Eit tital endringsforslag er lagt fram før avstemminga, men no har Underhusets president John Bercow bestemt at berre fire av dei faktisk skal stemmast over.

Røystinga byrjar rundt klokka 20 norsk tid.

Det eine forslaget er fremma av Labours partileiar Jeremy Corbyn. Han oppfordrar Underhuset til å seie nei til avtalen, men samtidig seie nei til å gå ut av EU utan avtale. Alle alternative moglegheiter må følgjast opp, heiter det i endringsforslaget hans.

Neste forslag er fremma av Ian Blackford frå skotske SNP. Han meiner Underhuset bør seie nei til avtalen og samtidig be regjeringa om å forlenge forhandlingsperioden, som i utgangspunktet går ut 29. mars.

Dei to siste forslaga gjeld den såkalla reserveløysinga til avtalen for Nord-Irland.

I det eine forslaget heiter det at regjeringa må trekke seg frå utmeldingsavtalen innan 2022 viss EU og Storbritannia framleis ikkje er einige om ein ny avtale. Den kontroversielle reserveløysinga skal berre gjelde fram til nye løysingar kjem på plass.

I det siste forslaget blir det halde fast på at Underhuset stiller eit tilleggsvilkår til utmeldingsavtalen om at Storbritannia må får eksplisitt rett til å «avvikle reserveløysinga utan EUs løyve».

