Fengsla kinesisk advokat fekk fransk-tysk MR-pris

Yu, som er best kjent for å ha saksøkt Beijings politiske leiing for forureininga i byen, vart arrestert i januar i fjor og sikta for «oppfordring til undergraving av statsmakta».

Kinesiske styresmakter har trappa opp forfølginga av menneskerettsadvokatar og andre aktivistar sidan Xi Jinping tok over som president i 2012. Ytringsfridommen er innskrenka og hundrevis er arresterte.

Rett før arresteringa skreiv Yu eit ope brev der han etterlyste fem reformer av Kinas grunnlov, mellom anna innføring av presidentval med fleire kandidatar.

Måndag tok Yus kone Xu Yan imot Den fransk-tyske prisen for menneskerettar for 2018 på vegner av den fengsla ektemannen.

– Han har mista fridommen sin og får ikkje møte forsvararen. Rettssaka mot han er utsett tre gonger, og saka er to gonger sendt tilbake til politiet for ytterlegare etterforsking, fortalde ho under utdelinga i regi av den tyske ambassaden i Beijing måndag.

Både den tyske og den franske ambassadøren til Kina var til stades på arrangementet.

Då Tysklands statsminister Angela Merkel besøkte Beijing i mai, møtte ho både Xu Yan og kona til ein annan fengsla menneskerettsadvokat.

