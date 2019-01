Trump vil «knuse Tyrkia økonomisk» om dei angrip kurdarane

utenriks

– Vi kjem til å knuse Tyrkia økonomisk dersom dei angrip kurdarane. Lag ei 32 kilometer (20 miles) tryggingssone, skriv presidenten på Twitter, og held fram:

– På same måte som at kurdarane ikkje får lov til å provosere Tyrkia.

President Trump skriv òg på Twitter at dei starta den lange uttrekkinga av Syria med å angripe dei siste IS-områda «hardt» og «frå mange retningar». USA vil komme med nye angrep frå ein nærliggjande base dersom situasjonen fortset, seier presidenten.

Jamstiller IS og YPG

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sin talsperson Ibrahim Kalin svarer Trump på Twitter, der han skriv at dei framleis kjem til å sidestille kurdarane med IS.

– Terroristar kan ikkje vere partnarane dine og allierte. Tyrkia ventar at USA respekterer den strategiske partnarskapen vår og ikkje vil at det skal bli skugga av terrorpropaganda. Det er ingen skilnad på Daesh (IS på engelsk), PKK, PYD og YPG. Vi vil fortsetje å kjempe mot dei alle, skriv han.

Trur på avtale

Fråsegnene frå Trump kjem dagen etter at USAs utanriksminister Mike Pompeo uttalte at han har tru på at USA og Tyrkia kjem til å få til ei avtale om korleis kurdiske troppar i Syria skal vernast.

Den kurdiske YPG-militsen, som har støtte frå USA i krigen mot jihadistgruppa IS i Syria, blir av Tyrkia sett på som ein terrororganisasjon, på lik linje med det forbodne kurdiske arbeidarpartiet PKK i Tyrkia.

