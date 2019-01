Trump nektar for å ha arbeidd for Russland

utenriks

Under eit pressemøte på plenen framfor Det kvite hus måndag, brukte Trump orda «kjende skurkar» og «skitne politifolk» om tidlegare tenestemenn i FBI og Justisdepartementet. Bakgrunnen var at han fekk spørsmål om ein artikkel i New York Timest, der det vart hevda at det i 2017 vart sett i verk ei etterforsking av i kva grad Trump hadde arbeidd for Russland i strid med amerikanske interesser.

– Eg har aldri arbeidd for Russland, sa Trump, før han sette seg om bord i presidentflyet og vende nasen mot New Orleans.

Det svaret var mykje tydelegare enn det han gav Fox News-programleiar Jeanine Pirro då ho stilte han same spørsmål under eit intervju laurdag.

– Eg trur det er det meste fornærmande spørsmålet eg nokon gong har fått. Eg trur det er den meste fornærmande artikkelen som nokosinne er skriven, og viss du les artikkelen, vil du sjå at dei ikkje har funne noko som helst, svarte han då.

Vidare hevda han at ingen amerikansk president har vore tøffare mot Russland enn han sjølv.

– Viss du spør folka i Russland, vil dei seie at eg har vore tøffare mot dei enn nokon annan, truleg nokon annan president, punktum, men i alle fall tøffare enn dei siste tre eller fire presidentane, sa Trump.

I kjølvatnet av Fox-intervjuet uttrykte fleire rådgjevarar i Det kvite hus bekymring over at han ikkje svarte tydelegare nei på spørsmålet, opplyser ikkje namngitte kjelder til nyheitsbyrået AP.

