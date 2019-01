Transportfly krasja i bustad etter landing i Iran

utenriks

– Det var eit transportfly av typen Boeing 707 som ikkje greidde å stoppe på rullebanen under landing, seier ein talsmann for iranske luftfartsstyresmakter, Reza Jafarzadeh.

Tidlegare vart det opplyst at det var 16 menneske om bord i flyet, og at berre éin person overlevde ulykka. Måndag ettermiddag opplyser det iranske forsvaret at 13 personar mista livet.

Ifølgje forsvaret var det eit militært iransk transportfly lasta med kjøt som kom frå Kirgisistans hovudstad Bisjkek, som kolliderte.

Flyet skulle ha landa på Payam-flyplassen vest for Teheran, men landa i staden på Fath-flyplassen, som tilhøyrer Irans mektige revolusjonsgarde. Rullebanen var likevel for kort, og flyet kolliderte med ein mur som skil flyplassen frå eit bustadområde.

Bilde frå staden viser at flyet fortsette inn i bustadområdet. Flyet var i full fyr, vrakrestar ligg strødd, og eitt av bustadkompleksa har synlege brannskadar.

Ifølgje det iranske forsvaret var bustadkomplekset tomt og forlate, og alle dei omkomne var personell om bord i transportflyet.

Det er ikkje kjent kvifor flygarane landa på Fath-flyplassen rett austom den iranske hovudstaden i staden for på Payam-flyplassen.

Iranske styresmakter opplyser at dei har henta ferdskrivaren til flyet og at dei vil etterforske årsaka til ulykka.

(©NPK)