Transportfly kolliderte etter landing i Iran

utenriks

– Det var eit transportfly av typen Boeing 707 som ikkje greidde å stoppe på rullebana under landing, seier ein talsmann for iranske luftfartsstyresmakter, Reza Jafarzadeh.

Ein talsmann for redningstenesta opplyser til statleg iransk TV at det var 16 menneske om bord i flyet, og at berre éin person overlevde ulykka.

Ifølgje nyheitsbyråa Fars og Tasnim var det eit iransk militærfly lasta med kjøt som kom frå Kirgisistans hovudstad Bisjkek, som kolliderte.

Flyet skulle ha landa på Payam-flyplassen vest for Teheran, men landa i staden på Fath-flyplassen, som tilhøyrer Irans mektige revolusjonsgarde. Rullebana var likevel for kort og flyet kolliderte med ein mur som skil flyplassen frå eit bustadområde.

Det er ikkje kjent kvifor flygarane landa på Fath-flyplassen rett austom den iranske hovudstaden i staden for på Payam-flyplassen.

(©NPK)