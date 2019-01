May: – Ta ein ny kikk på brexit-avtalen

utenriks

I ein tale i Parlamentet måndag kom ho med dramatiske åtvaringar om kva som kan skje viss avtalen blir stemt ned. I så fall risikerer Storbritannia å gå i oppløysing, sa May, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Årsaka er at ein slik situasjon visstnok vil auke sannsynet for at Skottland lausriv seg frå Storbritannia.

May sa òg at ho meiner det vil vere feil å utsetje utmeldinga av EU, som etter planen skal skje 29. mars. I tillegg viste ho fram forsikringar frå EU om at unionen vil prøve å unngå at den mykje omtalte reserveløysinga for grensa mot Irland skal tre i kraft.

Underhuset i Parlamentet skal stemme over Mays brexit-avtale tysdag. Så langt ser det ikkje ut til at avtalen, som er forhandla fram av Mays regjering og EU, vil få fleirtal.

– Ta ein ny kikk på avtalen i løpet av dei neste 24 timane, oppfordra statsministeren i talen sin.

