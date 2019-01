Dramatiske åtvaringar frå May før brexit-avstemming

utenriks

I ein tale i Parlamentet måndag kom ho med dramatiske åtvaringar om kva som kan skje viss avtalen blir stemt ned. I så fall risikerer Storbritannia å gå i oppløysing, sa May, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Årsaka er at ein slik situasjon visstnok vil auke sannsynet for at Skottland lausriv seg frå Storbritannia.

– Ta ein ny kikk på avtalen i løpet av dei neste 24 timane, oppfordra statsministeren dagen før den skjebnesvangre avstemminga i Underhuset.

May sa òg at ho meiner det vil vere feil å utsetje utmeldinga av EU, som etter planen skal skje 29. mars.

– Kan bli avlyst

I ein tale til fabrikkarbeidarar i Stoke-on-Trent tidlegare på dagen kom May med ein åtvarande peikefinger til brexittilhengarar som er innstilte på å stemme mot avtalen. Eit nei kan føre til at heile brexit blir avlyst, meiner statsministeren.

Det er meir sannsynleg at Parlamentet vil blokkere skilsmissa, enn at dei vil la Storbritannia krasje ut av EU utan å ha ein avtale på plass, meiner ho.

– Som vi har sett dei siste vekene, er det enkelte i Westminster som ønsker å forseinke eller til og med stoppe brexit, og som vil ta i bruk alle tilgjengelege verkemiddel for å gjere det, sa May.

– Kva om vi var i ein situasjon der Parlamentet prøvde å ta Storbritannia ut av EU i strid med ei folkerøysting der fleirtalet stemde for å bli? Tilliten frå folk til demokratiske prosessar og til politikarar ville ha lide katastrofal skade.

Ventar nederlag

Trass overtalings-innspurten frå statsministeren er det venta at ho vil tape avstemminga i Underhuset med klar margin. Det innrømmer regjeringa sjølv.

– Eg trur det er usannsynleg at vi vinn avstemminga, for å vere ærleg. Det er ikkje umogleg, men det er usannsynleg, seier handelsminister Liam Fox til BBC.

Mays utfordringar vart ikkje mindre då partifellen Gareth Johnson måndag sa frå seg rolla som innpiskar for dei konservative – i protest mot brexit-avtalen.

Same dag fekk May eit brev med roande ord frå EUs president Donald Tusk og sjefen i EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker.

Mays håp har vore at nye innrømmingar frå EUs side skal vippe fleirtalet i favør av den utskjelte avtalen. Men EU-brevet inneheld i realiteten lite nytt.

«Vi er ikkje i ein posisjon til å avtale noko som endrar eller er inkonsistent med utmeldingsavtalen», skriv Tusk og Juncker.

Nye forsikringar

I brevet kjem EU-toppane likevel med nye forsikringar om at dei er innstilte på å arbeide i høgt tempo for å få ein ny frihandelsavtale med Storbritannia raskt på plass etter utmeldinga.

Samtidig bekreftar dei at EU deler målet til britane om å unngå at det nokosinne skal bli nødvendig å ta i bruk den såkalla reserveløysinga til avtalen for irskegrensa.

«EU ønsker ikkje å sjå reserveløysinga tre i kraft. Skulle han gjere det, vil han representere ei mindre gunstig handelsordning for begge», skriv EU-toppane.

Irsk problem

Den kontroversielle reserveløysinga er forhandla fram for å sikre at det aldri vil bli behov for nye sperringar langs grensa mellom Irland og Nord-Irland. Løysinga skal berre tre i kraft som ei mellombels løysing viss EU og Storbritannia ikkje kjem i mål i tide med forhandlingane om ein ny frihandelsavtale.

Men reserveløysinga har møtt massiv kritikk i Underhuset, der mange av dei folkevalde fryktar at ho skal bli ei felle som fangar Storbritannia i ein omstridd tollunion med EU på ubestemt tid.

Samtidig blir forhandlingane forvanska av stadig meir høglydte krav om ei ny folkerøysting om brexit – og av eit Labour som håpar på å nytte kaoset til å kapre regjeringsmakta frå May.

