Éin død i bygningskollaps etter gasseksplosjon i Russland

Minst éin person er meldt omkomme og åtte andre skal vere skadde. Beredskapsstyresmakter i landet opplyser at eksplosjonen fann stad klokka 6.18 lokal tid i byen Sjakhtij, ifølgje det russiske nyheitsbyrået. Det var dei to øvste etasjane i den ni etasjar høge bygningen som kollapsa.

– Vi arbeider med å bekrefte opplysningane om dei skadde. Dei siste meldingane går ut på at ei kvinne har mista livet, opplyser styresmaktene.

Ifølgje nettstaden Sputnik skjedde eksplosjonen i ei leilegheit i niande etasje og medførte at golva i etasjen og etasjen under kollapsa. Fem personar er redda ut av åttande og niande etasje, inkludert eit barn som var i niande etasje. Minst sju personar skal framleis vere fanga under bygningsrestane.

Ytterlegare 140 personar skal vere evakuerte frå eigedommen, som vart oppført i 1993 og består av 72 leilegheiter.

