USA: Tilbaketrekkinga frå Syria er i gang

Talsmannen seier fredag ikkje noko om tidsramme eller omfang av tilbaketrekkinga, men eksilgruppa SOHR melder at nokre amerikanske styrkar dagen før forlét flybasen Rmeilan i provinsen Hasakah nordaust i Syria.

Allereie 19. desember vart det kjent at Donald Trump vil hente heim USAs 2.000 soldatar frå Syria. Det har ikkje skjedd, og sidan har Det kvite hus sett fleire vilkår for tilbaketrekking, mellom anna at IS blir nedkjempa og at Tyrkia garanterer for sikkerheita til dei kurdiske allierte på bakken i Nord-Syria.

– CJTF-OIR har byrja prosessen med godt planlagt tilbaketrekking frå Syria, seier talsmannen til koalisjonen, Sean Ryan, til nyheitsbyrået AFP fredag.

CJTF-OIR er forkortinga for den USA-leidde koalisjonen mot IS som også Noreg er ein del av.

Avgjerda til Trump i desember skal ha komme svært overraskande på USAs næraste allierte og dei mange landa i den USA-leidde koalisjonen mot den ytterleggåande islamistgruppa IS. Avgjerda, som vart kunngjort etter ein telefonsamtale med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, førte også til kritikk i eigen leir.

