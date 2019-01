277 smitta av omgangssjuke på cruiseskip

utenriks

Cruiseskipet returnerer til Florida i USA frå Jamaica laurdag, éin dag tidlegare enn planlagt, på grunn av sjukdomsutbrotet. Passasjerane får ferien refundert, opplyser Royal Caribbean Cruises.

– Vi trur det rette er å sende alle heim tidleg i staden for at gjestene skal vere bekymra for helsa si, seier talsperson for cruisereiarlaget Owen Torres. Han seier også at ein tidlegare retur gir selskapet ein dag ekstra til å reingjere skipet før nye gjester kjem.

Skipet returnerer til Port Canaveral laurdag. Det segla frå Florida søndag førre veke på ein sjudagars tur i Karibia.

