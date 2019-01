Noreg det meste demokratiske landet i verda

utenriks

Med 9,87 poeng av 10 moglege toppar Noreg lista over dei 167 landa som er med på indeksen. Island ligg like bak, viser demokratiindeksen til The Economist.

Sverige følgjer på tredjeplass som det meste demokratiske EU-landet, følgt av New Zealand. Danmark, Canada, Irland, Finland, Australia og Sveits følgjer på plassane bak.

Desse ti landa utgjer gruppa som med over 9 poeng får nemninga «fullt demokrati». I same kategori, men i poengintervallet 8–9, ligg Nederland, Luxembourg, Tyskland, Storbritannia, Austerrike, Malta, Spania og Uruguay.

I motsett ende av skalaen er Afghanistan, Syria, Saudi-Arabia, Jemen, Den sentralafrikanske republikk, Tsjad, Kongo og Nord-Korea.

Tyrkia har falle mest sidan 2017. Også Georgia og Italia har falle kraftig. For USA sin del viser oversikta ein jamn nedgang sidan 2006. Frå 2016 og utover har landet hamna i kategorien «mangelfullt demokrati», same merkelapp som mellom anna Frankrike og Italia har fått.

Russland hamnar i kategorien «autoritært regime», i selskap med mellom anna Aserbajdsjan og Iran, skriv den svenske nettstaden Europaportalen.

Armenia, Estland, Latvia og Litauen blir framheva som land der demokratiet har vorte styrkt mest gjennom fjoråret.

