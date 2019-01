Trump: – Ei humanitær krise og sikkerheitskrise ved grensa

utenriks

I sin første direktesende TV-tale frå Det ovale kontor teikna president Donald Trump eit dystert bilde av situasjonen ved USAs grense til Mexico.

– Det er ei humanitær krise og ei nasjonal sikkerheitskrise. Det kjem tusenvis av ulovlege innvandrarar. Vi har ikkje plass til å ta vare på dei alle, sa Trump i ein om lag 10 minutt lang tale natt til onsdag norsk tid.

Presidenten var roleg og avbalansert, og den første direktesende talen hans til nasjonen bar preg av han heldt seg til manus. Ifølgje presidenten er krisa ved grensa aukande. Han uttrykte frustrasjon over å ikkje kunne gjere noko med «tusenvis av kriminelle» som tek seg til USA kvart år.

– Tryggare enn nokon gong

Presidenten sa at tusenvis av barn blir tekne med til USA, og at både barn og kvinner blir seksuelt misbrukte på veg frå Sentral-Amerika til USA. Han meiner USA treng sikkerheitstiltak for å stoppe det han kallar «den tragiske røyndommen».

– Dette er eit mønster eg og regjeringa mi vil setje ein stoppar for, sa han og viste til kriminalitet, narkotikasmugling og menneskesmugling til USA. Han fortsette:

– Vi ønsker å gjere USA tryggare enn nokon gong.

Han var òg tydeleg på at ulovleg innvandring skadar USA og er til belasting for staten og fører til færre jobbar og dårlegare lønningar.

Stålgjerde

Det var i forkant av talen spekulert rundt i kva grad Trump ville erklære unntakstilstand ved USAs grense, men dette vart ikkje nemnt i talen hans. Kjelder i Det kvite hus seier til Politico at Trump i siste minutt valde å ikkje gjere det, sidan han mest sannsynleg ville vorte utfordra av domstolane.

Trump kritiserte vidare i talen Demokratane for å ikkje stille seg bak forslaget om ein grensemur. Trump krev at det blir sett av 5,7 milliardar dollar i statsbudsjettet til prosjektet, og hevdar i tillegg at takka vere demokratane vil det bli ein stålbarriere i staden for ein betongmur.

Han skal sjølv besøkje grensa onsdag.

– Gissel

Dei riksdekkjande TV-kanalane hadde forplikta seg til å kringkaste imøtegåingar frå Demokratanes fremste leiar: Nancy Pelosi, som nyleg tok over som leiar i Representanthuset, og Chuck Schumer, som er mindretalsleiar i Senatet.

Pelosi sa i talen sin at Trump vel å spele på frykt og ikkje faktum når han snakkar om situasjonen ved grensa.

– President Trump må slutte å halde amerikanarar som gislar, han må slutte å fabrikkere ei krise og han må opne statsapparatet i USA igjen, sa Pelosi.

Ho meiner Trump held statsapparatet som gissel for å tvinge amerikanarar til å betale for det ho meiner er ein «dyr og ineffektiv» grensemur.

Nedstenging

Den delvise nedstenginga av statsapparatet i USA er no inne i det 18. døgnet, den nest lengste i historia. Nedstenginga kom etter at Trump avviste fleire budsjettvedtak frå Kongressen utan milliardane han krev til å byggje muren.

Det er første gong Trump har bedt dei riksdekkjande TV-kanalane om å setje av taletid til han. Tradisjonelt har slike førespurnader frå Det kvite hus berre kome ved spesielle hendingar. Eit døme er då Osama bin Laden vart drepen.

