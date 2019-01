utenriks

Elevane på 16 og 17 år var på skuletur til skistaden Wildkogel i provinsen Salzburg då dei onsdag vart treft av kanten av eit skred.

To av skiløparane vart heilt gravlagde av snømassane, ifølgje austerriksk politi. To andre vart delvis sitjande fast i skredet, mens dei to siste vart treft av snø, men ikkje gravlagde.

Andre skiløparar og elevar i den same turgruppa lokaliserte dei umiddelbart og redda dei ut av snøen.

