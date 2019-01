utenriks

May svarte konsekvent nei på spørsmålet frå Labour-leiar Jeremy Corbyn om moglegheita for nyval då ho stilte i spørjetimen i Underhuset onsdag.

Dei folkevalde skal stemme over Mays brexit-avtale 15. januar. Avstemminga skulle opphavleg ha vorte gjennomført før jul, men May valde då å utsetje fordi det på førehand var klart at avtalen ville bli nedstemt.

