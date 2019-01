Tyrkia nektar å frede kurdisk milits i Syria

utenriks

USA har rundt 2.000 soldatar i Syria, der dei har støtta SDF-militsen i krigen mot den ytterleggåande islamistgruppa IS.

SDF består i hovudsak av soldatar frå den kurdiske YPG-militsen, som Tyrkia ser på som terroristar. Tyrkia har derfor rykt over grensa for å hindre at militsen tar kontroll over nye område.

President Donald Trump hevda i desember at IS var nedkjempa og varsla amerikansk tilbaketrekking, til protestar både frå eigne militære leiarar, NATO-allierte og SDF. Tyrkia helste derimot avgjerda velkommen.

Bolton lovar framleis amerikansk støtte til kurdarane i Nord-Irak og understreka at USAs tilbaketrekking vil skje gradvis.

Villige til å overta

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan understrekar på si side at Tyrkia er meir enn villige til å overta leiinga i kampen mot IS.

– Tyrkia, som har NATOs nest største hær, er det einaste landet som har nok styrke og vilje til å utføre denne oppgåva, skriv Erdogan i eit lesarinnlegg i New York Times.

Ekspertar stiller likevel spørsmål ved Tyrkias vilje til å kjempe mot IS.

– Tyrkia har berre éi interesse, og det er å nedkjempe YPG, seier Joost Hiltermann i tankesmia International Crisis Group.

Krev garantiar frå Tyrkia

Bolton var tysdag på plass i Ankara, der han mellom anna hadde samtalar med den tyrkiske motparten sin, Ibrahim Kalin. USAs forsvarssjef Joseph Dunford var også med i Boltons delegasjon.

Under eit besøk i Israel i helga understreka Bolton at USA vil krevje garantiar frå Tyrkia om at YPG-militsen blir «freda», og han presiserte at Trumps varsla tilbaketrekking frå Syria vil avhenge av dette.

– Trump har gjort det klart at han ikkje tillèt at Tyrkia drep kurdarar, sa Bolton.

– Svelgjer ikkje Boltons bodskap

Erdogan reagerer kraftig på fråsegna og kallar den «uakseptabel» og «ein alvorleg feil».

– Det er ikkje mogleg å godta eller svelgje Boltons bodskap frå Israel, seier han.

– Dei som er involverte i ein terror-korridor i Syria, vil ta imot den nødvendige straffa, seier Erdogan, som held fast på at Tyrkia aktar å gjennomføre ein større militæroffensiv mot «terrorgrupper» i Syria.

Tyrkia krev at dei amerikanske styrkane enten overlèt dei 22 militærbasane sine i Nord-Syria til dei, eller at basane blir øydelagde.

– Tyrkia kjem ikkje til å godta at YPG-militsen overtek basane, skriv den tyrkiske avisa Hurriyet.

(©NPK)