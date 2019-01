utenriks

Bilde Spring News har lagt ut på Twitter tyder på at brannen er svært omfattande. Brannen skal vere synleg frå thailandsk side av grensa.

Spring News skriv at brannen går frå første til tiande etasje i blokka, og at det er fleire skadde. Det er meldt om at folk ikkje klarer å komme seg ut.

Poipet ligg på grensa mellom Thailand og Kambodsja. Byen er staden nærast Bangkok der kasinoverksemd er lovleg, og mange thailendarar reiser dit for å spele.

(©NPK)