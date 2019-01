Saudiarabisk 18-åring har forlate flyplassen i Bangkok med FN

utenriks

Styresmaktene opplyste måndag at 18-åringen ville bli mellombels sloppen inn i landet for å kunne møte FN, og ho skal no ha forlate flyplassen saman med FN-representantar.

FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) har vore i kontakt med 18-åringen for å finne ut om ho har krav på vern som flyktning.

Rahaf Mohammed al-Qunun håpar å få asyl i Australia og kom til Bangkok med eit fly frå Kuwait laurdag. I intervju har ho sagt at ho risikerer å bli drepen av mannlege slektningar i heimlandet.

Immigrasjonsstyresmaktene i Thailand har tidlegare opplyst at al-Qunun måtte reise tilbake til Kuwait. Men på ein pressekonferanse måndag vart det klart at denne avgjerda var endra.

– Thailand er smilet sitt land. Vi vil ikkje sende nokon i døden, sa Surachate Hakparn, sjef for det thailandske immigrasjonspolitiet.

Faren på veg

Surachate Hakparn har tidlegare beskrive saka som eit «familieproblem» og hevda at al-Qunun mangla nødvendige dokument. Saudiarabiske styresmakter har opplyst at 18-åringen har rømt frå familien sin, ifølgje politisjefen.

Faren hennar er på veg til Thailand og er venta å komme til landet måndag kveld, opplyser Surachate. Thailandske styresmakter vil då sjå om 18-åringen ombestemmer seg og blir med faren tilbake til Midtausten.

– Eg forlèt ikkje hotellrommet før eg får møte FNs høgkommissær for flyktningar. Eg ønsker asyl, seier al-Qunun i ein video lagt ut på Twitter.

Støttespelarar

På halvannan dag har 18-åringen fått fleire titusen følgarar på Twitter, der ho skriv om situasjonen på flyplassen. Menneskerettsorganisasjonar og blant andre den tyske ambassadøren i Thailand prøvar å hjelpe ho.

Al-Qunun seier ho har flykta frå familien og at den har mishandla henne både fysisk og psykisk. I tillegg har ho fortalt at ho har vendt seg vekk frå islam og ikkje lenger er religiøs, noko som er eit svært alvorleg lovbrot i Saudi-Arabia.

– Braut thailandske lover

Abdullah al-Shuaibi, chargé d'affaires ved Saudi-Arabias ambassade i Thailand, nektar for at saudiarabiske styresmakter har bidrege til å stanse al-Qunun i Bangkok.

– Ho vart stansa av flyplasstyresmaktene fordi ho braut thailandske lover, seier al-Shuaibi til nyheitsnettstaden Sabq.

Saudi-Arabia har fått mykje internasjonal kritikk dei siste månadane etter at den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi vart drepen inne på konsulatet i landet i Istanbul.

