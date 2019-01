Regjeringa i Gabon hevdar kuppforsøk er hindra

utenriks

– Situasjonen er under kontroll, seier regjeringstalsmann Guy-Bertrand Mapangou til nyheitsbyrået AFP.

Tidlegare måndag hevda militæret i Gabon at dei hadde teke makta i det vesle, oljerike landet. Det vart meldt om skyting i hovudstaden Libreville og stridsvogner som køyrde i gatene.

Ein militærtalsmann las opp ei fråsegn på statleg radio om at det var oppretta eit nasjonalt gjenopprettingsråd.

Ein video lagt ut på sosiale medium, viste tre soldatar iført den grøne bereten til den gabonske hæren. Den eine av dei las opp ei fråsegn mens dei to andre stod bak med automatvåpen i hendene.

Regjeringstalsmann Guy-Bertrand Mapangou opplyser derimot at fire av fem soldatar som tok seg inn i radiobygninga, er arresterte.

Den afrikanske unionen (AU) seier i ei fråsegn at dei fordømmer kuppforsøket på det sterkaste.

Gabon, som har litt over 2 millionar innbyggarar, har vore styrt av same familie i 50 år. Ali Bongo har vore president sidan 2009, då han tok over makta etter faren Omar Bongo. Han var president frå 1967 til sin død i 2009.

(©NPK)