Leiaren for kuppforsøket i Gabon er arrestert

– Situasjonen er under kontroll, seier regjeringstalsmannen Guy-Bertrand Mapangou til nyheitsbyrået AFP.

Gislane som skal ha vorte haldne i lokala til ein statleg radiostasjon er no lauslatne, ifølgje styresmaktene.

Tidlegare måndag prøvde ei gruppe offiserar å overta makta i det vesle, oljerike landet. Det vart meldt om skyting i hovudstaden Libreville og stridsvogner som køyrde i gatene.

Ein militærtalsmann las opp ei fråsegn på statleg radio om at det var danna eit nasjonalt gjenopprettingsråd.

Ein video som vart lagt ut på sosiale medium, viste tre soldatar iført den grøne bereten til den gabonske hæren. Den eine las opp ei fråsegn, mens dei to andre stod bak med automatvåpen i hendene.

Tåregass

I fråsegna vart ungdom i Gabon bedne om å gjere opprør. Ei gruppe ungdommar tente på ein bil i ein bydel i nærleiken av radiobygningen, og dei vart prøvd stansa med tåregass av tryggingsstyrkar som framleis var lojale mot regjeringa.

Regjeringstalsmann Guy-Bertrand Mapangou opplyste tidlegare måndag at fire av fem soldatar som tok seg inn i radiobygningen, har vorte arresterte.

Den afrikanske unionen (AU) seier i ei fråsegn at den fordømmer kuppforsøket på det sterkaste. Også den tidlegare kolonimakta Frankrike understrekar at grunnlova i Gabon må overhaldast.

Familiedynasti

Gabon har litt over 2 millionar innbyggjarar og har vore styrt av same familie i 50 år. Ali Bongo har vore president sidan 2009, då han tok over makta etter faren sin Omar Bongo. Han var president frå 1967 til sin død i 2009.

I Noreg fekk Omar Bongo ei viss merksemd i 2001 då han vart omtalt som «Bongo frå Kongo» av dåverande utanriksminister Thorbjørn Jagland. Gabon grensar til landet som vanlegvis kallast Kongo-Brazzaville.

Ali Bongo har ikkje vore i heimlandet sidan oktober, då han skal ha fått slag mens han var på besøk i Saudi-Arabia. For tida oppheld han seg i Marokko. I nyttårstalen, som var spelt inn på førehand, sa den 59 år gamle presidenten at han var på veg til å bli betre.

