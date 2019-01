Beredskapsøving i Storbritannia: – Lite realistisk

utenriks

Ein brexit utan ein avtale med EU kan føre til fullstendig kaos når tusenvis av vogntog som skal frå kontinentet til Storbritannia eller omvend over Den engelske kanalen, blir ståande fast i tollkontrollar og danne massive køar.

I frykt for framtidige scenario gjennomførte derfor det britiske samferdselsdepartementet ein beredskapstest måndag der 79 vogntog deltok. Øvinga var laga for å sjå dei moglege konsekvensane av kva som kan skje dersom dei folkevalde ikkje kjem fram til nokon avtale.

15. januar skal det britiske Underhuset stemme over brexitavtalen som statsminister Theresa May har forhandla fram med EU.

Lokalstyresmaktene i Kent har nemleg åtvara at dersom dei folkevalet stemmer mot avtalen, kan over 10.000 lastebilar som bruker Dover- og Eurotunnelen som transportåre til Frankrike, bli ståande på vegar over heile fylket.

Ifølgje styresmaktene kan det òg få andre konsekvensar, som at søppel ikkje blir tømt og at skuleelevar ikkje får moglegheit til å ta eksamen.

Vogntoga som deltok i øvinga, starta ferda klokka 7 måndag morgon på ei nedlagd flystripe nær Ramsgate og skulle køyre 33 mil til Dover. Lastebilane brukte ein time på reisa, på ein tur som vanlegvis tar omtrent ein halv time.

Det britiske lastebilforbundet Road Haulage Association meiner testen ikkje gir eit realistisk bilde av situasjonen dersom opp mot 10.000 lastebilar blir ståande og stampe i kø.

Ein talsmann frå samferdselsdepartementet opplyste at erfaringar frå testen på måndag vil bli nøye vurdert, og la til at det vil sjå på reduserande tiltak.

