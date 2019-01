VG: 14 arrestert i Marokko for å ha hylla dobbeltdrapet

utenriks

VG har opplysninga frå ei kjelde med kjennskap til etterforskinga i Marokko.

Redaktør

Rettsprosessen mot fire av dei 14 er i gang, og ein person er allereie dømt til eitt års fengsel eller ei bot på 5.000 dirham, som svarar til omtrent 4.500 kroner.

Ein av dei arresterte er ein redaktør for ein lokal nyheitsnettstad. Han skal både ha hylla drapet og delt den omtalte drapsvideoen med andre journalistar i ei WhatsApp-gruppe. Frå før er det kjent at ein doktorgradsstudent har hylla drapa i Atlasfjella.

– Budde i området

Ein sveitsisk statsborgar vart arrestert i Marrakech før nyttår, mistenkte for å ha gitt opplæring til fleire av mennene som er mistenkte for dobbeltdrapet. Den sveitsiske mannen er ein av sju personar som ifølgje ei pressemelding frå marokkanske styresmakter torsdag vart framstilt for ein domstol i samband med terroretterforskinga.

– Vi veit enno ikkje så mykje om denne sveitsaren, men han skal ha vorte muslim for tre år sidan. Mannen budde i same område som dei fire personane som først vart arrestert og sikta for dobbeltdrapa, seier ein journalist i medieorganisasjonen Kech24 til Dagbladet.

Politiet ser ikkje bort frå fleire arrestasjonar i saka.

Frå før er det kjent at 15 personar er sikta for terrorisme i samband med drapet i Atlasfjella. Den norske og den danske kvinna vart funne drepne i Marokko måndag 17. desember.

(©NPK)