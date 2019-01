Pompeo trur Trump og Kim snart vil halde nytt toppmøte

utenriks

– Mykje arbeid står att, men eg føler meg trygg på at president Trump og formann Kim vil få moglegheita til å møtast igjen i nær framtid, sa Pompeo i eit intervju med Fox News torsdag.

I byrjinga av desember sa Trump at det neste møtet med Kim truleg ville finne stad i januar eller februar.

Den siste månaden har likevel Nord-Korea åtvara om at amerikanske sanksjonar kan true samtalane om atomnedrustning. Landet har også gjort det klart at dei ikkje vil kvitte seg med eigne atomvåpen utan at USA innfrir krav og fjernar det Nord-Korea oppfattar som ein atomtrussel.

