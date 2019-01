Lågaste ulovlege innvandring til Europa på fem år

utenriks

Talet på ulovlege grensekryssingar inn i Europa sokk i fjor med 25 prosent samanlikna med 2017.

Det er 92 prosent under toppregistreringa frå flyktningkrisa i 2015, ifølgje statistikk frå Frontex, som er EUs grense- og kystvaktbyrå.

Statistikken viser talet på oppdaga grensekryssingar, men registrerer ikkje om éin og same person prøver å komme inn i eit land fleire gonger frå ulike stader.

Færre til Italia

I ei pressemelding blir nedgangen forklart med eit «dramatisk fall» i talet på menneske som kryssar Middelhavet for å komme til Italia. I fjor vart det registrert 23.000 kryssingar på denne ruta, ein nedgang på 80 prosent frå 2017.

Migrasjon frå Libya, som har vore ein av dei vanlegaste avreisepunkta for immigrantar til Europa og særleg Italia, sokk med 87 prosent frå 2017.

Stadig fleire til Spania

Samtidig auka for andre året på rad talet på flyktningar som når Spania via Middelhavet, til 57.000. Dermed vart denne ruta til Europa den mest aktive for første gong sidan Frontex byrja å føre statistikk. Dei som kom til Spania, kjem hovudsakleg frå Marokko.

Det var migrasjonsvekst også i det austlege middelhavsområdet, der 56.000 kom til Europa. Dette blir forklart med at fleire menneske kryssar grensa mellom Tyrkia og Hellas på land i tillegg til at dobbelt så mange kom til Kypros.

Brorparten av dei som kom via havet, er frå Afghanistan, Syria og Irak, mens dei som kryssa over grensa mellom Tyrkia og Hellas, hovudsakleg er tyrkiske statsborgarar.

18 prosent av alle som kom til Europa ulovleg, er kvinner, mens nesten ein femdel hevdar at dei er under 18 år, ifølgje Frontex.

Prega

Flyktningtrafikken har dei siste åra vore eit svært omstridt tema i heile EU etter at over ein million menneske flykta til Europa under flyktningkrisa i 2015.

Det var ein sentral del av valkampen for dei som før brexit-avstemminga i 2016 argumenterte for at Storbritannia skulle gå ut av EU, mens det òg har vorte utnytta av populistiske parti i heile EU.

(©NPK)