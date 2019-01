Uvêr på veg til Thailand

utenriks

Stormen er venta å treffe land torsdag og kan medføre vind som svarar til full storm. Uvêret vil truleg ramme turistperler som Phuket, Koh Samui og Krabi, skriv Al Jazeera.

Dei meste utsette områda kan få opptil 200 millimeter regn på eitt døgn.

Stormen er venta å bli den mest alvorlege som har ramma landa sidan «Harriet» i 1962, ifølgje Seree Supratid, klimaforskar ved Rangsit-universitetet. Då mista 900 menneske livet.

– Denne har ei anna retning og vil ramme større område. Skadane kan derfor bli større enn det vi såg under Harriet, seier Supratid til nettavisa Khaosod English.

Det meteorologiske instituttet i Thailand har derfor sendt ut farevarsel for fleire område for dei to neste dagane, mellom anna den norske feriefavoritten Krabi.

