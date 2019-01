Nancy Pelosi valt til leiar for Representanthuset

utenriks

Demokraten vart den første kvinnelege leiaren for Representanthuset i 2007. Då ho torsdag igjen gjekk inn i rolla som «speaker», var det første gong på over 50 år at ein politikar gjorde comeback i nettopp dette vervet.

Pelosi blir den mektigaste kvinna i USA etter at Demokratane vann fleirtalet i Representanthuset i mellomvalet i november. Dermed er også det reine fleirtalet til president Donald Trump i Washington historie – sjølv om han sikra seg ein styrkt posisjon i Senatet.

Som leiar for Representanthuset er Pelosi også den tredje mektigaste personen i USA etter presidenten og visepresidenten.

Utan løysing

Den 116. Kongressen er den første som samlar seg samtidig som statsapparatet er stengt ned. Budsjettkonflikten dreier seg om finansieringa av Trumps grensemur mot Mexico og har vart i nærare to veker.

Forsøket på eit forsoningsmøte dagen før den nye Kongressen tredde saman, enda utan løysing då ingen av kongressleiarane viste teikn til å rikke seg.

Nye rundar er venta allereie fredag, men i mellomtida har Pelosi varsla at Demokratane raskt vil banke gjennom eit vedtak som sikrar at statsapparatet kjem i gang igjen utan samtidig å gi pengar til Trumps draum om ein mur mot Mexico.

Problemet er at presidenten allereie har avvist ei slik løysing, og Senatet vil ikkje vedta noko dei ikkje er sikre på at presidenten vil signere. Dermed kan konflikten bli langvarig.

– Tette gapet

Pelosi var likevel venta å strekke ut ei hand i opningstalen sin etter at ho vart vald. Ifølgje eit førehandsutkast AP har fått tilgang til, ville ho ta til orde for å tette gapet – med tilvising til både Kongressen og nasjonen.

Ho ville også trekke fram billegare helsetenester, investeringar i grøn infrastruktur og «gjenreising av integriteten hos styresmaktene» som viktige saker for Demokratane.

Utan tilnamn

78-åringen frå California vil framover fronte Demokratanes kamp for å halde Trump i taumane fram til det neste presidentvalet i 2020.

Førre gongen Pelosi var «speaker», var mens republikanaren George W. Bush var president, så ho har i alle fall erfaring med rolla som den fremste leiaren for opposisjonen.

Trump sjølv skal ha sagt at han har sansen for Pelosi, og ho er ein av få framståande politiske figurar i Washington som presidenten enno ikkje har gitt eit tilnamn.

– Eg trur presidenten har ein genuin respekt for Pelosi og forstår at ho representerer veljarar som aldri ville stemt på han. Og viss ho er seriøs når ho seier at ho vil få ting gjort, vil Trump vere villig til å gå i reelle forhandlingar med henne i god tru, seier den republikanske senatoren Mark Meadows, ein av Trumps støttespelarar på Capitol Hill, til Politico.

