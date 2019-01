Kraftig kursfall for Apple i USA

utenriks

Selskapet hadde på førehand varsla marknaden om at sviktande iPhone-sal, først og fremst i Kina, kjem til å gå ut over inntektene til selskapet frå mellom anna førjulssalet.

Teknologikjempa Apple sit på toppen av ei enorm næringskjede av teknologiselskap som forsyner produksjonen, i både Europa, USA og Asia. Nesten alle blir hardt ramma av sviktande sal. STMicroelectronics i Paris har falle 14 prosent, Broadcom Inc. i Silicon Valley har falle 4 prosent, det same har Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Teknologiindeksen Nasdaq fall med 1,1 prosent då handelen opna torsdag, industriindeksen Dow Jones med 1 prosent, mens den breie S&P 500 fall 0,7 prosent.

(©NPK)