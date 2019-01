Fleire danskar røyker

utenriks

Ifølgje undersøkinga, som helsestyresmaktene og tre organisasjonar offentleggjorde torsdag, er det første gong på tjue år at det har det vore ein betydeleg oppgang i delen danske røykarar, skriv den danske avisa Politiken.

Tal frå undersøkinga viser at 21,1 prosent av den danske befolkninga røykte i 2016, mens delen i 2018 hadde auka til 23,1 prosent. Det svarar til ein vekst på 9,5 prosent på to år.

Tendensen får fagfolk til å slå alarm. Dei meiner politikarane må auke tobakksavgiftene for å få fleire til å stumpe røyken og hindre at unge tenner den første sigaretten.

Niels Them Kjær er prosjektleiar for tobakksførebyggjande arbeid hos Kræftens Bekæmpelse og kallar resultata for ein katastrofe.

– Vi har ikkje hatt viktige politiske avgjerder om røyking på årevis. Det blir ikkje brukt nok ressursar på det, og det er som om vi har akseptert at røyking kostar dei liv det kostar, seier han.

Ifølgje helsestyresmaktene i Danmark døyr 13.600 danskar kvart år av sjukdom knytt til røyking. Blant desse er kreft, hjartesjukdommar og kols, og dei danske røykevanane er ei sterkt medverkande årsak til at dei har ein av Vest-Europas lågaste gjennomsnittlege levealdrar.

Fram til 2016 var trenden gjennom fleire tiår at delen røykarar gjekk ned. Helseminister Ellen Trane Nørby meiner det må skje ei kulturendring i samfunnet for å avgrense mengda ytterlegare.

