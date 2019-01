Alfrida er den kraftigaste stormen registrert i Finland

utenriks

Dei sterkaste vindane bles over den finske øya Bogskär. I gjennomsnitt vart vinden her målt til over 32,5 meter per sekund – nær grensa for orkan – og opp mot 42,6 meter per sekund i kasta, ifølgje nyheitsbyrået SPT.

– Dette er svært uvanleg. Det er den høgaste vindstyrken vi nokosinne har målt i Finland, seier meteorolog Hanna Valta ved Meteorologiska Institutet.

Fleire titusen husstandar var onsdag utan straum i Finland som følgje av stormen. Også i Sverige og Noreg har titusener av husstandar opplevd straumbrot på grunn av uvêret tidlegare denne veka.

I Danmark er det venta vasstandar mellom 1,2 og 1,6 meter høgare enn normalt, mellom anna i Sydjylland, Sydfyn og Lolland-Falster.

Stormen Alfrida førte òg til kraftige vind ved Storebæltsbrua, då gjenstandar frå eit godstog trefte eit møtande passasjertog onsdag morgon. Åtte personar døydde i ulykka.

