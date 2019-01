Trump trekker på skuldrene av Romney-kritikk

utenriks

Romney har gjennom fleire år kritisert Trump. Under presidentvalet i 2016 kalla han Trump for ein svindlar.

To dagar før Romney møter som nyvald senator frå Utah, skriv han i ein kronikk i Washington Post at Trump ikkje fyller presidentembetet med den verdigheita som er påkravd og forventa.

Kritikken har skapt ei viss forventning om at Romney siktar seg inn på å overta rolla som republikansk Trump-kritisk senator etter Jeff Flake. Enkelte meiner til og med at det kan høyrast ut som om Romney vil utfordre Trump som presidentkandidat for det republikanske partiet i 2020-valet.

Romney, som i 2012 tapte presidentvalet mot demokraten Barack Obama, fekk Trumps støtte då han i fjor varsla at han ville gjere politisk comeback ved å stille som kandidat for Utah i valet til Senatet.

Men etter den krasse kritikken frå Romney slår han som vann presidentvalet i 2016, tilbake på Twitter:

– Her kjem Mitt Romney igjen, men så fort! Spørsmålet er om han er ein Flake? Det håper eg ikkje. Eg vil mykje heller sjå Mitt legge vekt på grensekontroll og andre ting der han kan vere til hjelp. Eg vann stort, og han gjorde det ikkje. Han bør vere glad på vegner av alle republikanarar. Vere ein lagspelar og vinne!

(©NPK)