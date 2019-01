Redningsmannskapa finn stadig fleire døde i ruinane av bustadblokk

utenriks

Det opplyser det russiske krisedepartementet.

Tre av dei omkomne er småbarn på fem år og yngre. Redningsmannskapa held fram leitinga i ruinane av bustadblokka, men håpet om å finne overlevande er minimal sidan temperaturen på staden er nede i 27 minusgrader.

Onsdag ettermiddag, 60 timar etter kollapsen, vart likevel ein katt funnen i live i ruinhaugen.

Det ti etasjar høge bustadbygget i byen Magnitogorsk ved Ural-fjella rasa saman nyttårsaftan etter ein gasseksplosjon.

– Eit flammehav

Vitne har beskrive eksplosjonen som eit flammehav, og seier at det kraftige lufttrykket var så sterkt at det knuste vindauge i bygningane rundt. Eksplosjonen har gjort fleire titals menneske heimlause over nyttår, som er den største feiringa i Russland.

Dei heimlause bur på ein skule i nærleiken og får hjelp av psykologar.

Håpet om å finne fleire overlevande vart tent tysdag då hjelpemannskapa fann ein ti månader gammal gut i ruinane. Dei som redda guten ser det som «eit nyttårsmirakel».

Guten vart funnen i senga si etter at redningsmannskapa høyrde han gråte under ruinane. Han fekk møte mor si, som også overlevde eksplosjonen, før han vart flogen til Moskva for vidare behandling.

Frostskadar

Den russiske helseministeren, Veronika Skvortsova, opplyser at guten har vore kraftig nedkjølt og har alvorlege frostskadar og dessutan ein del skrubbsår, men at han tilsynelatande ikkje har fått hovudskadar. Tilstanden hans blir onsdag beskrive som alvorleg men stabil.

Etterforskarane meiner det ikkje er nokon grunn til å mistenke at det låg noko kriminelt bak eksplosjonen. Gasseksplosjonar er relativt vanleg i Russland, der mykje av infrastrukturen vart bygd opp i Sovjet-tida, og bygningsreglar ofte blir oversett.

