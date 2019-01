Fleire omkom i flyulykker i fjor

utenriks

Tala kjem frå Aviation Safety Network (ASN), som fører statistikk over flyulykkene i verda, skriv Reuters. 2018 er det tredje sikraste året i historia når det gjeld talet på flyulykker med dødeleg utfall og det niande sikraste med tanke på omkomne, opplyser ASN.

– Enorm framgang

Det var rett nok fleire ulykker i fjor enn året før, som var det beste nokosinne på ulykkesstatistikken. I 2017 omkom 44 personar i 10 flyulykker i kommersiell sivil luftfart. Snittet for dei siste fem åra er 10 ulykker og 144 dødsfall per år.

Sjølv om 2018 altså var verre enn tendensen dei siste åra, framhevar ASN-sjef Harro Ranter kor få ulykker det var, om ein ser det i eit historisk perspektiv.

– Om det hadde vore ulykker like ofte i fjor som for ti år sidan, ville det betydd 39 dødsulykker i 2018. Med same ulykkesrate som i 2000, ville det vore 64 dødsulykker i fjor. Det viser den enorme framgangen innan flysikkerheit dei siste tiåra, seier Ranter i ei pressemelding.

Berre sivile

Den største enkeltulykka i fjor skjedde då ein Boeing 737–8 frå Lion Air styrta kort tid etter avgang frå Jakarta i Indonesia. 189 menneske mista livet.

ASNs statistikk omfattar alle ulykker i sivil, kommersiell luftfart med fly som er godkjende for 14 eller fleire passasjerar. Dersom ulykker med militære transportfly blir medrekna, blir totalen for fjoråret 25 ulykker med 917 omkomne.

