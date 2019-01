Britiske økonomar trur det går «dårleg eller frykteleg dårleg»

utenriks

Stor grad av usikkerheit legg ein dempar på veksten for både næringsliv og privat forbruk det kommande året, meiner dei 81 økonomane som avisa Financial Times har vore i kontakt med.

Fleirtalet meiner usikkerheita er så stor at dei faktisk avslår å komme med nokon konkret prognose.

– Med utgangspunkt i den politiske uroa er utsiktene alt frå labre til katastrofale, men kven veit?, seier Cambridge-professor Diana Coyle.

I beste fall, og då med ein skilsmisseavtale og eit løft på grunn av det, blir det anslått ein vekst på 1,5 prosent. Det vil i så fall vere uendra frå i dag.

– Brexit vil vere enten dårleg eller frykteleg dårleg for Storbritannias økonomi i 2019, meiner leiaren av samfunnsøkonomisk avdeling ved Centre for Economics and Business Research i London, Nina Skero.

Statsminister Theresa May brukte nyttårstalen til å oppfordre britiske parlamentarikarar til å støtte brexit-avtalen ho forhandla fram med EU. Det vil føre til at landet legg ein øydeleggjande periode bak seg, meinte ho.

Storbritannia forlèt etter planen EU i mars. Samtidig som sluttdatoen nærmar seg, aukar frykta for at det blir ein brexit utan avtale, sidan mange parlamentarikarar seier dei ikkje vil støtte avtalen.

