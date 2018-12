NASA besøker yttergrensa av solsystemet

utenriks

NASA-sonden New Horizons er allereie sikra ein plass i historia etter at han sommaren 2015 flaug forbi Pluto og sende heim dei aller første nærbilda av den fjerne dvergplaneten.

Sonden, som har vore undervegs sidan 2006, har sidan fortsett reisa. Då han besøkte Pluto, hadde han lagt bak seg 4,8 milliardar kilometer. No står kilometerteljaren på omkring 6,4 milliardar.

Sonden er inne i det såkalla Kuiperbeltet, eit fjerntliggande område som strekker seg frå Neptuns bane og utover. Dei første teikna på at det var noko der, var oppdaginga av Pluto i 1930.

Først på byrjinga av 1990-talet vart det klart at Pluto berre var eitt av mange objekt i området.

Mylder i det fjerne

Sidan då har astronomane observert meir enn 1.000 objekt, og dei reknar med at det finst mange fleire.

– Det myldrar, det er bokstaveleg talt milliardar av kometar og millionar av objekt som Ultima, som kallast planetesimalar, og ei handfull kontinent-store dvergplanetar som Pluto, seier New Horizons sjefforskar Alan Stern.

– Dette er viktig for forskinga fordi denne regionen av solsystemet, som ligg svært langt frå sola, har halde på dei originale forholda frå då dei oppstod for fire og ein halv milliardar år sidan, legg han til.

– Når vi flyg forbi Ultima, får vi sjå korleis tinga var heilt i starten.

Mystisk objekt

Ultima Thule har fått namn etter eit omgrep i gresk mytologi, som betyr noko slikt som «bortanfor verda».

Objektet har det offisielle namnet 2014 MU69 og er rundt 30 kilometer i diameter. Det vart funne av Hubble-teleskopet for fire år sidan og var dermed ikkje eingong oppdaga då New Horizons tok av frå Cape Canaveral i januar 2006.

Observasjonar tyder på at det består av to himmellekamar som enten er klemde saman eller går i bane tett innpå kvarandre. Det har ei raudleg overflate, ifølgje nettsidene til New Horizons-prosjektet ved Johns Hopkins University.

Elles veit forskarane lite om den fjerne stein- og isklumpen. Stern omtaler nærkontakten som «rein utforsking og grunnleggande vitskap» i bloggen sin.

Høg fart og risiko

Risikofritt blir møtet i det ytre rommet ikkje. New Horizons held ein fart på 51.500 kilometer i timen. Treffer fartøyet så mykje som ein grusbit, kan det bety at det blir øydelagt totalt. Sonden kjem til å gå endå nærare Ultima Thule enn han var Pluto.

– Det trengst ekstremt presis navigering. Mykje meir presis enn det vi har prøvd tidlegare. Vi kan få det til, men det kan òg gå gale, seier Stern.

Dersom forskarane lykkast, får vi snart sjå bilde av Ultima Thule med tre gonger så høg oppløysing som bilda av Pluto. Eit bilde skal offentleggjerast 2. januar, men det kjem til å gå nokre dagar etter passeringa før det blir mogleg å laste ned store og skarpe bilde frå den fjerne sonden.

Brian May

Den amerikanske budsjettkrangelen og stenginga av offentlege verksemder skaper denne gongen vanskar for NASA, som vanlegvis set inn mykje ressursar for å dele dei vitskaplege høgdepunkta sine i sosiale medium. No har romorganisasjonen sett seg nøydd til å vise til samarbeidspartnaren Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (APL), som legg ut oppdateringar både på Twitter og YouTube.

Ein annan som gjer sitt for å skape blest om besøket på Ultima Thule, er astrofysikaren Brian May – som kanskje er aller best kjent som musikar og gitarist i Queen. Han har kunngjort at han første nyttårsdag legg ut den første solosinglen sin sidan 1998.

Sporet heiter «New Horizons (Ultima Thule miks)".

– For meg har det vore ei spennande utfordring å bringe dei to sidene i livet mitt saman – astronomien og musikken. Eg vart inspirert av ideen om at dette er det fjernaste mennesket nokon gong har strekt seg, seier May.

(©NPK)