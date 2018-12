Kina opnar for risimport frå USA

utenriks

Som følgje av tollkrigen president Donald Trump har starta med Kina for å få ned USAs store handelsunderskot med landet, har importen av amerikansk ris aldri komme i gang.

Under G20-toppmøtet i byrjinga av desember vart Trump og Kinas president Xi Jinping einige om å inngå ei 90 dagar lang «våpenkvile» i tollkrigen, og som eit resultat av denne opnar no kinesiske styresmakter for risimport frå USA.

Føresetnaden er at risen møter Kinas krav og karantenereglar, heiter det i ei kunngjering frå tollstyresmaktene i Kina.

Tidlegare i månaden kunngjorde dei kinesiske styresmaktene at Kina no igjen importerer amerikanske soyabønner, og dei opplyste òg at landet frå årsskiftet fryser ekstratollen som er innført på amerikanske bilar og bildelar.

