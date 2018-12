Indonesia-tsunami: Nesten dobling i talet på evakuerte

utenriks

7.202 menneske er registrert med skadar, ein auke frå 1.495 som tidlegare var registrerte skadde. Nesten 1.300 bustader vart øydelagd av bølgjene som slo inn over land på den vestlege delen av Java-auga og sørlege Sumatra, opplyste indonesiske styresmakter under framlegginga av nye tal fredag.

Samtidig har talet på omkomne vorte noko nedjustert – frå 430 til 426. Endringa kjem av at nokre distrikt hadde dobbeltregistrert omkomne. Likevel er framleis over 20 personar meldt sakna.

Torsdag oppjusterte styresmaktene for kriseberedskap farenivået for vulkanen Anak Krakatoa, fem dagar etter utbrotet som førte til tsunamien. Styresmaktene åtvarar òg om at ny aktivitet i krateret kan true med å utløyse ein ny tsunami og har utvida den avstengde sona rundt vulkanen frå ein radius på 2 kilometer til 5 kilometer.

– Vi rår folk som budde nær strandsona om å flytte permanent. Men det er eit sisteval fordi det er ikkje enkelt, med tanke på avgrensa plass og folk som motset seg å bli flytta, seier talsmannen for styresmaktene for kriseberedskap Sutopo Purwo Nugroho.

(©NPK)