Indonesia-tsunami: Nesten dobbelt så mange evakuerte

7.202 menneske er registrerte med skadar, ein auke frå 1.495, slik det har vore opplyst tidlegare. Nesten 1.300 bustader vart øydelagde av bølgjene som slo inn over land på den vestlege delen av Java-øya og sørlege Sumatra, opplyste dei indonesiske styresmaktene under framlegginga av dei nye tala fredag.

Samtidig har talet på omkomne vorte justert noko ned – frå 430 til 426. Endringa kjem av at nokre distrikt hadde dobbeltregistrert omkomne. Likevel er framleis over 20 personar melde sakna.

Høgare farenivå

Torsdag justerte kriseberedskapsstyresmaktene opp farenivået for vulkanen Anak Krakatoa, fem dagar etter utbrotet som førte til tsunamien. Styresmaktene åtvarar også om at ny aktivitet i krateret kan true med å løyse ut ein ny tsunami og har utvida den avstengde sona rundt vulkanen frå ein radius på 2 kilometer til 5 kilometer.

– Vi anbefaler folk som budde nær strandsona, om å flytte permanent. Men det er eit sisteval fordi det ikkje er enkelt med tanke på avgrensa plass og folk som motset seg å bli flytta, seier talsmann for kriseberedskapsstyresmaktene Sutopo Purwo Nugroho.

Java-nashorn utsett

Indonesia er også heim for det svært utryddingstrua java-nashornet.

Bestanden av ville individ av arten tel truleg færre enn 70 dyr, og dei fleste av desse dyra lever i ein nasjonalpark ikkje langt frå områda som vart ramma av tsunamien.

Alle nashorna har etter det styresmaktene så langt kan slå fast, overlevd tsunamien som ramma landet for snart ei veke sidan. Men frykta er stor for at eit nytt utbrot frå Anak Krakatoa skal føre til ein tsunami som kan skylje over nasjonalparken og i verste fall utrydde bestanden.

