Emirata gjenopna ambassaden i Damaskus

Ambassadeopninga blir sett på som på som eit uttrykk for innsatsen som blir gjort for å normalisere samarbeidet med den syriske regjeringa og dei andre arabiske landa.

Emirata braut sambanda med Syria i februar 2012. Flagget til Emirata vart heisa på ambassaden torsdag under ein seremoni der både journalistar og diplomatar var til stades. Nokre timar etter melde Bahrain at landet vil gjenopne sin ambassade, som har vore stengt sidan mars 2012.

Førebels er det ingen ambassadør på plass, men i ei fråsegn frå Emirata strekar dei under at landet ivrar etter å få tilhøva mellom landa normalisert igjen. Vidare heiter det at å ta opp att kontakten har til hensikt å støtte suverenitet og sjølvstende i Syria og imøtegå «fara ved regionale forstyrringar».

Rykte om at ambassaden skulle opne igjen har sirkulert dei siste dagane etter at det vart observert arbeidarar i ferd med å renovere bygningen.

Då Sudans president Omar al-Bashir besøkte Syria tidlegare i desember, vart det tolka som eit teikn på at regionen går saman for å få ein slutt på den diplomatiske isolasjonen av Syrias president Bashar al-Assad.

