Separatistleiar bak angrep mot Kinas konsulat skal vere drepen i Pakistan

Både embetsmenn i Pakistan og ein talsmann for separatistgruppa som tok på seg ansvaret for angrepet mot Kinas konsulat, stadfestar at Aslam Baloch er død. Han var øvste leiar i separatistgruppa Balutsjistan Liberation Army (BLA), som hevdar å stå bak aksjonen mot det kinesiske konsulatet der to politifolk og to sivile vart drepne, i tillegg til dei tre pakistanske separatistane som tok del i angrepet.

Styresmaktene i Pakistan har peika ut Aslam Baloch som hjernen bak angrepet og kjelder seier no at han er drepen, utan å oppgi kor eller korleis det skjedde.

Ein talsperson for separatistgruppa, Geand Baloch, uttaler i ei melding onsdag at deira leiar Aslam Baloch og fem andre vart drepne i ein eksplosjon, men han seier ikkje kvar det skjedde.

Ein tilsett i embetsverket i Afghanistan opplyser at seks personar vart drepne tysdag då ein sjølvmordsbombar gjekk til åtak i eit hus i Kandahar.

BLA er ein av mange militante grupper som opererer i Balutsjistan, Pakistans største og fattigaste provins. Etniske og separatistiske konfliktar står i kø og utløyser ofte lokale opprør.

Pakistan har skylda Afghanistan for å skjule separatistar og hjelpe dei.

