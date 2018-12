Den britiske regjeringa er skeptisk til Huawei

utenriks

– Eg er alvorleg og svært djupt bekymra over at Huawei står bak 5G-nettet i Storbritannia. Dette er noko vi må sjå nærare på, seier forsvarsminister Gavin Williamson til The Times.

Fråsegna til forsvarsministeren samsvarer med det MI6-sjef Alex Younger uttalte tidlegare i år. Han sa då at Storbritannia må «ta nokre avgjerder» når det gjeld selskap som Huawei.

– Vi må sjå på kva partnarar som Australia og USA gjer for å forsikre oss om at vi har maksimal sikkerheit i 5G-nettverket. Vi må innsjå det faktumet at den kinesiske staten nokon gonger opptrer på ein fiendtleg måte, seier Williamson.

Den femte generasjonen mobile nettverk har endå høgare dataoverføringsfart, og sest mellom anna som ein viktig føresetnad for å bane veg for sjølvkøyrande bilar og «smarte» bustader.

Britiske styresmakter har peikt ut West Midlands-regionen som eit forsøksområde for 5G.

