Mattis' avgang vekkjer stor uro

utenriks

– Dette er skremmande, skriv Mark Warner, demokrat og nestleiar i Senatets etterretningskomité, på Twitter.

– Forsvarsminister Mattis har vore ei stabil øy midt i kaoset til Trump-regjeringa, held han fram.

Også internt i Trumps parti vekkjer avgangen djup uro.

– Las nettopp Mattis' avskjedsbrev. Det gjer det veldig tydeleg at vi er på veg inn i ei rad med alvorlege politiske feilavgjerder som vil setje tryggleiken til nasjonen vår og alliansane våre i fare, og styrke fiendane våre, skriv den republikanske senatoren Marco Rubio.

I avskjedsbrevet sitt til Donald Trump skreiv Mattis at presidenten «har rett til å ha ein forsvarsminister som har syn som samsvarer med sine». Avgangen vart kunngjord like etter at Trump sa han ville byrje å trekke amerikanske styrkar ut av Syria, og omtrent samtidig som amerikanske tenestemenn sa til fleire medium at Trump òg ville trekke «store styrkar» ut av Afghanistan.

Fleirtalsleiaren til republikanarane i Senatet, Mitch McConnell, kjem òg med det som ifølgje nyheitsbyrået AFP er ein usedvanleg tydeleg reaksjon.

– USA må halde fram å ha ei klar forståing av kven som er vennene våre og kven som er fiendane våre, og innsjå at land som Russland er blant sistnemnde. Eg er spesielt bekymra over at Mattis går av på grunn av stor usemje med presidenten i desse spørsmåla og andre viktige aspekt ved USAs globale leiarskap, seier han.

(©NPK)