Kripos: Alt tyder på at drapsvideoen frå Marokko er ekte

Kripos opplyser at det framleis står att ein del arbeid med å vurdere videoen som skal vise handlingar knytte til drapa.

– Vi meiner likevel å ha grunnlag for å seie at det så langt ikkje er noko konkret som tyder på at videoen ikkje er ekte, opplyser Kripos fredag formiddag.

Når det gjeld den andre videoen, som viser fire menn som sver truskap til IS framfor eit flagg, har Kripos no fått stadfesta frå styresmaktene i Marokko at dei arresterte i saka er dei same som figurerer på dette opptaket.

Videoen skal vere teken opp i førre veke, før drapa. Verken Noreg eller Danmark synest å bli nemnde i opptaket, og heller ikkje noko spesifikt om kva for ei handling dei skulle utføre.

Kripos har fått ei rekkje tips frå personar med informasjon om drapssaka. Mange har meldt inn at dei har sett videoen, men det er òg personar med informasjon om sjølve reisa som har meldt seg.

Politiet følgjer opp informasjonen, mellom anna med avhøyr. Dei ønsker framleis informasjon, særleg om sjølve reisa og opphaldet til dei to kvinnene i Marokko.