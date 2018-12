Forsvarsminister Jim Mattis går av

utenriks

På Twitter skriv Trump at Mattis går av med pensjon. Presidenten takkar Mattis for innsatsen og skriv at forsvarsministeren har spelt ei viktig rolle i arbeidet med å få allierte land til å bruke større ressursar på forsvar.

I eit brev til Trump skriv Mattis at det er politiske usemjer mellom han og presidenten som har ført til avgangen.

– Fordi du har rett til å ha ein forsvarsminister som har syn som samsvarer med dine, meiner eg det er riktig for meg å gå av, skriv Mattis.

Åtvarar mot Russland

I brevet framhevar Mattis kor viktig det er å vareta gode relasjonar til allierte, og trekkjer fram Nato som eit døme.

– Det er ikkje nødvendig for USA å vere «verdspoliti», men vi bør heller samarbeide med allierte om eit felles forsvar. Det er tydeleg at Kina og Russland prøver å forme verda etter deira autoritære modell, skriv den avtroppande forsvarsministeren.

– Synet mitt på kor viktig det er å behandle allierte med respekt og dessutan å vere på vakt for fiendtlege aktørar og strategiske motstandarar, kjem frå over 40 år med erfaring innan feltet, skriv han.

Intern splid

Usemjene mellom Trump og Mattis har vore mange. I oktober uttalte Trump til CBS News at Mattis, som har vorte sett på som ein modererande figur i Det kvite hus, er «ein slag demokrat», skriv Reuters.

Mattis har vore skeptisk til Trumps handtering av Iran-avtalen, og dessutan dei ambisiøse planane til presidenten om ein militær romkommando.

Kunngjeringa om Mattis' avgang kjem berre eit snautt døgn etter at Trump opplyste at han ønsker å trekke amerikanske styrkar ut av Syria, trass i motstand frå allierte og amerikanske forsvarstoppar. Avgjerda vart sett på som eit nederlag for Mattis, som tidlegare har uttalt at det å trekke seg ut av Syria er ein «strategisk tabbe».

Gjennomtrekk i Det kvite hus

Med det blir Mattis med på ei veksande liste av medlemmer i Trumps administrasjon som enten har vorte pressa ut eller gått av. Tidlegare utanriksminister Rex Tillerson fekk tidlegare i år sparken, også då etter kunngjering på Twitter frå Trump.

Det kvite hus under Trump har hatt flest personar som har slutta av dei siste fem presidentane, ifølgje tenkjetanken Brookings Institution.