Asylsøkarar til USA må vente i Mexico

utenriks

Den nye praksisen blir beskriven som eitt av president Donald Trumps mest markante grep i kampen for å endre amerikansk innvandringspolitikk.

USA og Mexico har vorte einige om tiltaket, som vil ha store konsekvensar for dei mange tusen latinamerikanarane som den siste tida har gått nordover mot grensa til USA.

– Dei vil ikkje få moglegheit til å forsvinne i USA, sa USAs minister for innanlandsk sikkerheit Kirstjen Nielsen på ein pressekonferanse torsdag.

Kunngjeringa om tiltaket kom to dagar etter at USA lova 10.6 milliardar dollar i bistand til Mexico og Mellom-Amerika for å avhjelpe situasjonen og dempe interessa for å emigrere til USA.

Den nye innvandringspolitikken vil gjelde for innvandrarar som kjem til grensestasjonar, og dessutan dei som allereie har vore gjennom asylintervjuet, og dei som har fått ein dato ved immigrasjonsdomstolen. Han omfattar likevel ikkje barn som kjem til USA åleine, eller mexicanske statsborgarar som søkjer asyl i USA.

Det tek ofte fleire år å få ein asylsøknad behandla i USA.

Kritikarar, blant dei fleire advokatar, meiner den nye praksisen vil innebere stor fare for migrantane i dei mexicanske grensebyane.

(©NPK)