AFP: USA skal trekke «store» styrkar ut av Afghanistan

– Avgjerda er teken. Det vil vere ei stor tilbaketrekking, seier tenestemannen, som ønsker å vere anonym.

Wall Street Journal erfarer at over 7.000 soldatar dei kommande vekene vil vende heim frå det krigsherja landet. Det er om lag halvparten av dei amerikanske soldatane som er i Afghanistan i dag.

Kunngjeringa kjem to dagar etter at USA byrja tilbaketrekkinga av soldatane sine frå Syria.

– Vi har nedkjempa IS i Syria, einaste grunn til å vere der under Trumps presidentskap, skreiv Trump på Twitter onsdag.

Onsdag sa ei kjelde til blant andre Washington Post og nyheitsbyrået AP at tilbaketrekkinga inneber at USAs bakkeoperasjon mot IS blir avslutta.

