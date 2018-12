Solberg om dobbeltdrapet: – Eit brutalt og meiningslaust angrep

utenriks

Statsministeren kommenterte torsdag morgon drapet på norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) etter at det vart kjent at handlinga blir etterforska som ei terrorsak.

– Dette er eit brutalt og meiningslaust angrep på uskuldige som vi møter med avsky og fordømming, seier Solberg.

– Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen mista livet så altfor tidleg på ein brutal måte. Tankane og medkjensla vår går til familiane deira og venner i sorg, seier statsministeren.

Ho understrekar at dei skuldige må bli stilte til ansvar. Utanriksdepartementet og norsk politi er i nær kontakt med relevante styresmakter i Marokko og i Danmark.

– Vi har tillit til at marokkanske styresmakter gjer sitt ytste for å gripe dei ansvarlege for drapet for å stille dei til ansvar. Frå norsk side kjem vi til å hjelpe marokkanske styresmakter, seier statsminister Erna Solberg.

– At saka no blir etterforska som ei mogleg terrorhandling understrekar kor viktig det er å kjempe mot valdeleg ekstremisme. Regjeringa prioriterer dette høgt både i Noreg og i det internasjonale arbeidet vårt, seier statsministeren.