Senatet godkjenner mellombels budsjettforslag

Ein tilspissa budsjettstrid som omfattar den omstridde grensemuren mot Mexico, har hange over amerikanske politikarar den siste tida. Dersom dei ikkje blir einige om eit budsjett, blir det ikkje meir pengar til drift av etatar og departement eller lønn til offentleg tilsette.

Forlenginga av finansieringa i halvannan månad må godkjennast av Representanthuset, før amerikanarane kan puste ut – i denne omgangen.

Ingen ønsker ein såkalla «shutdown», men for å unngå det må dei to sidene bli einige om betente saker, som grensemuren. President Donald Trump har kravd at Kongressen løyver 5 milliardar dollar til bygginga av muren. Demokratane vil på si side berre gå med på 1,6 milliardar til saman til sikkerheit ved grensa. Tysdag vart eit republikansk forslag om éin milliard ekstra i tillegg til dei 1,6 avvist av Demokratane. Då var det fare for at delar av statsverksemda måtte stoppe allereie fredag, noko Trump seier han ønsker å unngå.

– Til sjuande og sist vil vi ikkje stengje regjeringsapparatet, vi vil stengje grensa, sa pressesjefen til presidenten, Sarah Sanders, til TV-kanalen Fox News tysdag.

Men presidenten har tidlegare sagt at han stolt ville stengje offentlege etatar om han ikkje fekk pengane han vil ha til muren.

Tidlegare har det vore ei rekke stengingar av statlege verksemder, når det ikkje har vore mogleg å gjere vedtak som er nødvendige for å finansiere den amerikanske staten.

(©NPK)