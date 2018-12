EU-ambassadøren til Marokko kondolerer til familiane til dei drepne

utenriks

– På vegner av mine marokkanske og europeiske kollegaer, og på eigne vegner, vil vi gi kondolere og uttrykkje den djupaste sympati med familien og vennene til dei to unge kvinnene som vart drepne i Imlil, skriv Wiedey på EU-delegasjonen til Marokkos nettside og Facebook-side.

Ho skriv vidare at det ikkje finst ord for å uttrykkje sjokket over denne grufulle handlinga.

– Fleire statar i EU har dessverre opplevd slike grufulle handlingar og konsekvensane dei medfører. Derfor uttrykkjer vi vår solidaritet med dei vestlege og det marokkanske samfunnet i denne prøvelsen, som ikkje bør påverke bildet av dette landet og folka der, skriv ho vidare.

(©NPK)